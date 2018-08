Indy Groothuizen kent geen zenuwen voor start eredivisie

Zhang op schot voor China onder 23

9 augustus Yuning Zhang is de voorbereiding op de Asian Games goed begonnen. In de eerste week van de oefencampagne was de 21-jarige spits van China onder 23 afgelopen zondag via een strafschop trefzeker in het met 2-1 gewonnen duel met Maleisië. De Indonesische hoofdstad Jakarta is tot en met 2 september het decor van de Aziatische Spelen.