Inge en Britt imponeren op WK ijszwemmen in Polen: ‘Soms is het alsof je twee raketijsjes in je neus hebt’

EK in eigen land Max Tjaden over de vervlogen Haagse hoogtijda­gen in het zaalvoet­bal: ‘Grünholz is de beste aller tijden’

Het Nederlands zaalvoetbalteam bestond in het verleden vaak uit veel spelers uit de Haagse regio. Tegenwoordig zijn het voornamelijk spelers uit Noord-Holland en Rotterdam die de dienst uitmaken. Al is daar altijd nog bondscoach Max Tjaden die de hofstad vertegenwoordigd. Aan de vooravond van het EK zaalvoetbal in Nederland legt Tjaden uit hoe het komt dat Den Haag als heuse ‘futsalstad’ voorbij is gestreefd.

19 januari