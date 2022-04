Inktzwarte dag voor Maasdijk en VUC rijdt voor niets naar Tilburg: lees hier alles over het amateurvoetbal

Bart Ruwaard is revelatie in derde klasse en wordt vergeleken met Davy Klaassen: ‘Maar ik ben voor PSV’

Loosduinen-spits Bart Ruwaard (21) maakte in de derby tegen Quick Steps (4-2 verlies) alweer voor de zevende keer dit seizoen de 1-0. Het levert de aanvaller in de regio dan ook de bijnaam ‘de Davy Klaassen van Loosduinen’ op. Of de aanvaller nog een geheim tot het succes heeft? ,,Eigenlijk is het puur toeval.”

4 april