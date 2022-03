Inspiratieloos ADO na defensief geschutter afgetroefd door FC Dordrecht

ADO Den Haag liet er amper twee maanden geleden bij de presentatie van hun nieuwste aanwinst, de van Heracles gehuurde Alessandro Damen, op de clubsite geen misverstand over bestaan. Na ‘intern beraad’ had de club naar aanleiding van de zware blessure van eerste doelman Luuk Koopmans besloten een ervaren doelman aan de selectie toe te voegen die ‘complementair’ was aan de jonge keeperstalenten van de club.

Bijgevoegd was een foto van een lachende Damen. Maar van die glimlach was 53 dagen later op de Krommedijk nog maar weinig over. Damen werd tegen FC Dordrecht geslachtofferd voor de twintigjarige Hugo Wentges. Exact, een van die jonge keeperstalenten in wiens plaats Damen twee maanden eerder nog was gehaald. Maar door wie Damen na dertien tegendoelpunten in zijn eerste zeven duels als ADO-keeper inmiddels is voorbijgestreefd.

Keeperscarrousel

Lange tijd viel de keepersproblematiek dit seizoen bij ADO wel mee. Tot Excelsior-uit, eind januari, was Luuk Koopmans de onbetwiste eerste doelman. Tot hij geblesseerd raakte aan zijn schouder, terwijl stand-in Youri Schoonderwaldt al met blessureleed kampte. Het moment waarop de keeperscarrousel losbarste.

Wentges kreeg de kans. Hij incasseerde er bij zijn debuut tegen Excelsior twee (3-2 winst), maar hield daarna tegen De Graafschap (0-0), vijf dagen later, wél zijn doel schoon. Toch haalde ADO Damen en koos het er niet voor het met Wentges en twee jonge doelmannen achter hem - David van de Riet en Kilian Nikiema - te proberen. Wentges moest het vanaf de komst van Damen echter weer met een reserverol doen.

Onhoudbare schoten

Tot hij vanavond tegen FC Dordrecht door Giovanni Franken in de basiself werd opgesteld. Het gespreide bedje waar je als jonge doelman dan zo op hoopt, kreeg Wentges alleen niet. Hij verrichtte een aantal knappe reddingen, maar tegen een compleet lekke verdediging valt lastig aan te keepen. Aan de de hoogst ongelukkige eigen kopbal in eigen goal (1-0) van Dhoraso Klas - die even later de 1-1 maakte - kon Wentges weinig doen. Evenals aan de onhoudbare schoten van Christian Conteh (2-1) en Jacky Donkor (3-1).

En als Thomas Verheydt dan ook nog eens een strafschop mist (bij 3-1), dan weet je dat je als keeper als verliezer van het veld gaat stappen. Met drie tegengoals is het maar de vraag of Wentges zich, ondanks een aantal knappe reddingen, in de vaste ADO-basis heeft gespeeld. Aan de andere kant: het lijkt de laatste weken het lot van de doelman van ADO om veel doelpunten te incasseren.

