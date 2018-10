Inter Rijswijk wil ondanks degradatie Eredivisie-waardig blijven

Het lijkt Inter Rijswijk, tot zover, goed af te gaan. De eerst twee wedstrijden in de topdivisie werden gewonnen. Een mooie start. Waar gaat dat dit jaar eindigen? Peter Honselaar, voorzitter van Inter Rijswijk, trapt af: ,,Op een paar punten na haalden we het niet, afgelopen seizoen. Het was echt kantje boord. Helaas, maar nu we geroken hebben aan de eredivisie willen we natuurlijk graag terug. Maar of dat dit seizoen al is of het volgende, gaan we meemaken."