Irritatie bij RKAVV-trainer Ceccucci na derde afgelasting: ‘Dit is niet te doen’

korfbal Frank de Rijcke terug bij Valto na bestuderen olifanten en giraffen: ‘Ze hangen aan mijn lippen’

23 september Een half jaar stond hij tegenover olifanten, leeuwen en buffels in plaats van korfballers van Vriendenschaar, Excelsior of ONDO. Maar nu is Frank de Rijcke terug van zijn safari in Zuid-Afrika.