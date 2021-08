Is ADO wanhopig? Ondanks het laten verlopen van alle deadlines krijgt Cosinus Group toch weer een kans

Ondanks degradatie nog veel bekende gezichten bij ADO Den Haag voor start voorberei­ding

22 juni ADO Den Haag begint morgen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het trainingsveld in Rijswijk zal het dan lijken alsof er niet veel veranderd is binnen de club. Ruud Brood is nog steeds trainer en spelers als Daryl Janmaat, Ricardo Kishna en Peet Bijen horen bij de selectie.