Is het gemis van publiek bij ijshockey het grootst? ‘We worden niet meer opgejut’

Elia maakt rentree bij ADO: ‘Waar of tegen wie ik speel boeit me niet zo veel, ik ben terug in mijn home town’

Heel spectaculair was zijn invalbeurt niet. Maar Eljero Elia heeft ruim veertien jaar na zijn vertrek bij ADO Den Haag zijn rentree voor de club gemaakt. Het was één van de spaarzame hoogtepunten van de gewonnen uitwedstrijd bij Telstar (0-2). ,,Het is mijn club en het is een bewuste keuze om vijf minuten van mijn huis te gaan voetballen.”

19 november