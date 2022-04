Isis (20) niet goed genoeg voor Jong Oranje, maar wel voor het ‘grote Oranje’: ‘Grappig dat ze ons sturen’

Bij Taverzo ging het niet over de 6-1, maar over dit speciale ‘Oekraïne-shirt’ (dat direct werd geveild)

Bij eredivisionist Taverzo had niemand het afgelopen weekend over de uitslag tegen Smash’70. De tafeltennissers uit Zoetermeer én hun tegenstander speelden in een speciaal ontworpen tenue dat halverwege de wedstrijd werd geveild voor Oekraïne. ,,Op zich wel bijzonder dat ze niet aan zichzelf dachten.”

28 maart