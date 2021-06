Italianen in Den Haag genieten van het EK van hun ploeg: ‘Het zijn meedogenloze filmsterren’

Basilio: ,,Ik woon sinds november 2018 in Den Haag, dus alweer ruim tweeënhalf jaar. Eigenlijk ben ik de stad nog steeds aan het ontdekken, loop nog regelmatig met grote ogen om me heen te kijken. En volop te genieten. Het is hier soms zo mooi, net een schilderij of een film. Zo heb ik onlangs gewandeld in het Westduinpark - ik haalde m‘n hart op. Alleen ben ik wel even geschrokken van die groep grazende Schotse Hooglanders waar ik bijna tegenaan liep. Die beesten zijn me een partij groot! Ondanks dat andere wandelaars me verzekerden dat die Hooglanders erg vriendelijk zijn, ben ik er toch maar even met een boog omheen gelopen. Net zoals ik hoop dat de vijandelijke aanvallers dat om onze verdedigers doen.