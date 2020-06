ITF World Tennis The Hague stap dichterbij: ‘We koersen af op eind augustus’

Die vier partijen werken momenteel aan de aanvraag die bij de overkoepelende internationale tennisbond ITF moet worden gedaan, om een plek te krijgen op de internationale tenniskalender. ,,We koersen er nu op af om eind augustus of begin september het toernooi te laten plaatsvinden", geeft Mark-Paul Burgersdijk, eigenaar van tennisorganisatie Burgersdijk Tennis, aan. ,,Ik wil eerst weten of het realiseerbaar is om een plek op de kalender te krijgen, maar ik denk dat het kan. We zullen het toernooi, door alle corona-perikelen, op een bescheiden manier moeten organiseren, maar over het algemeen denk ik dat het in dezelfde hoedanigheid kan doorgaan als vorig jaar."