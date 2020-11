Jan de Jong is een telg uit familie vol met trainers: ‘Voetbal, voetbal en nog eens voetbal’

Lennard Hofstede keert bescheiden terug uit Spanje: ‘Voel mij niet de reddende engel van Primoz Roglic’

9 november De Poeldijkse wielrenner Lennard Hofstede had een belangrijk aandeel in de zege van Primoz Roglic in de Vuelta. Mede dankzij zijn inspanningen op de slotklim stelde de Sloveense kopman de rode trui in de Ronde van Spanje veilig.