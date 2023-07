Jan Linkerhof (67) keert terug in het Haagse trainersgilde: ‘Plezier staat nog altijd op nummer 1’

Herinnerin­gen komen terug bij Arantxa Rus tijdens toernooi in ‘achtertuin’: ‘Dit voelt echt als thuis’

Na haar uitschakeling in de kwalificaties van Wimbledon had Arantxa Rus voor rust kunnen kiezen. Maar het BICT Groep ITF The Hague op De Rhijenhof in ‘haar achtertuin’ Wateringen, waar ze als kind al herinneringen maakte, kon de 32-jarige Monsterse niet laten schieten.