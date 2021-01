Janmaat direct van grote waarde voor ADO Den Haag: ‘Door Daryl krijgen de jonge jongens een gezicht’

Veertien maanden geleden was het alweer, de laatste keer dat Daryl Janmaat een officiële wedstrijd voetbalde. Op 10 november 2019 speelde hij zoals we hem in Nederland kennen. Als energieke, veelzijdige rechtsback. In een 5-3-2-systeem, waarin hij met het Nederlands elftal speelde op het WK 2014. Toen was de inmiddels 31-jarige Leidschendammer basisspeler in de halve finale tegen Argentinië en gaf hij nog een assist in de gewonnen wedstrijd om plek drie tegen Brazilië (3-0).