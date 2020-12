Janmaat wuift topaanbiedingen uit buitenland weg: ‘Mijn familie wilde graag terug naar Den Haag’

Daryl Janmaat debuteerde ruim dertien jaar geleden in het betaald voetbal in een ADO-shirt met rugnummer 53. Vanmiddag hield hij in het Cars Jeans Stadion een geel-groen shirt omhoog met datzelfde nummer erop. ,,Het is mooi om dat nummer weer te kiezen”, zei hij erover. ,,Daarmee maakte ik mijn debuut.” Het symboliseert ook zijn keuze om terug te keren naar Den Haag. ,,Ik ben een Haagse jongen en heb de club altijd in de gaten gehouden. Het voelt als thuis.”