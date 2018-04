Jeffrey de Zwaan pakt eerste PDC-titel

Derde divisie HBS niet verlost van degradatie­zor­gen

29 april HBS moet de komende weken nog flink aan de bak om directe degradatie of de nacompetitie voor behoud te ontlopen. Een zege op Dongen had de Hagenaars onder in de derde divisie wat lucht gegeven, maar die kwam er niet. De Brabanders wonnen met 0-2.