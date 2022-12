Jeffrey de Zwaan raakte na slepende schouderblessure mentaal in diep dal: ‘Het hoefde voor mij niet meer’

Groot talent Joppe (25) kan nooit meer voetballen door ‘Van Bas­ten-en­kel’: ‘Ik wilde records aanvallen’

Joppe van der Bruggen is nog maar 25 jaar, maar zijn voetbalcarrière zit er nu al op. Een van de regio’s meest veelbelovende talenten debuteerde in 2015 bij HVV en was sindsdien hard op weg om alle records bij de ‘Kroonleeuwen’ te verbreken. Maar een zware enkelblessure heeft een vroegtijdig einde aan zijn loopbaan gemaakt.

