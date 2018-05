Jeffrey van As kijkt al naar het volgende seizoen van ADO

Groothui­zen ruikt zijn kans in het doel bij ADO Den Haag

14 mei ADO-doelman Indy Groothuizen is klaar voor de concurrentiestrijd met eerste keus Robert Zwinkels. ,,Robert heeft het heel goed gedaan'', sprak de 21-jarige Alkmaarder na de 2-1 nederlaag bij Vitesse. ,,Maar in de voorbereiding gaan we allebei vol aan de bak en is de keuze aan de trainer.''