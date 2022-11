Jeugdig talent Bolman maakt bij Hellas stormachtige ontwikkeling door

Voetbal Totaal HBS steelt periodeti­tel van RKAVV en ‘hattrick­co­me­back’ voor Quick: lees hier alles over het amateur­voet­bal

De ontknoping in de periodetitelstrijd in de vierde divisie heeft een bijzondere wending gekregen. RKAVV startte in pole position, maar uiteindelijk kaapte HBS de prijs voor de neus van de Leidschendammers weg. Een schot van eigen helft op de lat, een speler die de scheidsrechter duwde en rood kreeg en tal van andere bijzonderheden uit het amateurvoetbal. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.

7 november