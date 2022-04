Jip (19) werd topscorer op het WK en kreeg een cheque van 1800 euro: ‘Maar op ons feestje kon ik het nog niet uitgeven’

Jip, een knappe prestatie, dertien treffers in zes duels! Maar met uitslagen van 18-0, 11-0 en 9-0 in de groepsfase is de vraag hoe groot de weerstand was?

Jip Dicke: ,,In de poulefase was die er eigenlijk niet. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan en dat het zulke grote uitslagen zouden worden. We hadden er ook zoveel zin in. We klapten er vol op en waren gewoon echt heel goed. Pas in de halve finale tegen India (3-0, red.) moesten we er keihard voor werken om de overwinning er uit te slepen.”