Joël Donald moet Scheveningen aan doelpunten gaan helpen

LHBT-voetbalfans 'Voetbal is voor iedereen: bruin, geel, wit, homo of hetero'

19:48 Homofobie behoort in Nederlandse voetbalstadions helaas nog tot de orde van de dag. Daarom is het zo bijzonder dat de enige LHBT+-voetbalsupportersvereniging in Nederland dit jaar zijn vijfjarige jubileum viert. De ADO Den Haag-fans van De Roze Règâhs strijden voor de acceptatie van LHBT+-ers binnen het voetbal.