Joey en Johnny Schmook brengen Amerikaanse mentaliteit naar Storks: ‘Altijd 110 procent'

Dat de broers uit Cleveland (Ohio) geen zeurpieten zijn, bleek al toen ze net een voet op Nederlandse bodem hadden gezet. Na een vlucht van negen uur, inclusief overstap in Toronto, en een flinke jetlag landden ze op een dinsdag om 11.30 uur op Schiphol. Even het appartement bekijken en hup aan (de) slag. Een paar uur later stonden ze al op het veld voor een hoofdklassewedstrijd. ,,Ik voelde me wel een beetje suf, vooral als we even in de dug-out zaten. Maar dat lethargische gevoel was meteen weg toen ik aan slag stond. We speelden daar op adrenaline", zegt Joey.