Johan Voskamp geeft na 18 jaar erebaan bij Westlands Elftal op: ‘Het was puur genieten’

ADO krijgt op 5 juli uitsluit­sel van rechter: UVS zegt dat geld van Cosinus Group moet komen

21 juni ADO Den Haag hoort op maandag 5 juli van de rechter of UVS de club alsnog twee miljoen euro moet betalen. Vanochtend ging de Chinese eigenaar in de Haagse rechtbank in verweer tegen de uitspraak die de rechter eind april deed. De grootaandeelhouder stelde dat het geld niet van hen, maar van Cosinus Group Capital Partners moet komen.