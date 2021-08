John Goossens keert in Breda terug in ADO-selectie

De selectie van ADO Den Haag wordt steeds fitter. In aanloop naar de vierde competitiewedstrijd van het seizoen heeft Ruud Brood zijn spelersgroep zien groeien. Routinier John Goossens is weer fit en kan in Breda spelen. ,,Hij zit erbij”, zegt de trainer. ,,Hij is fit, heeft wat minuten gemaakt met Onder 21.” Daarnaast lijkt Brood ook weer te kunnen beschikken over Thomas Verheydt. De spits had na zijn basisplaats in Volendam wat klachten en kon daardoor vorige week, thuis tegen Emmen, slechts een helft spelen. ,,Ik verwacht dat Thomas erbij is. Gregor Breinburg is een vraagteken.”