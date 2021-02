John Verhoek (ex-ADO) doet het goed in Duitsland: ‘In het begin was het geen pretje’

Van wieg tot graf Rob van de Laar (60) had talent om te verzoenen en wist van Roodwit en De Sport een eenheid te maken

3 februari Rob was een golfer, geen voetballer. Maar toen in ’s-Gravenzande Roodwit en De Sport moesten fuseren, bleek hij de juiste man op de juiste plek om de klus te helpen klaren. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Rob van de Laar (11 mei 1960 – 11 januari 2021).