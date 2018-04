Johnsen houdt ADO op koers voor play-offs na zege op Twente

Het leedvermaak bij de ADO-aanhang was groot toen Johnsen bij de start van het Haags kwartiertje doelman Joël Drommel met een boogballetje verraste en voor de 2-1 voorsprong zorgde. Eindelijk kon het spandoek met #Twexit worden ontrold. Daar zag het in Den Haag lange tijd niet naar uit. ADO was van plan om het geplaagde FC Twente vanaf het begin bij de strot te pakken, maar van al die goede voornemens kwam voor rust helemaal niets terecht. In plaats van meteen een dreun uit te delen, kreeg de ploeg van trainer Fons Groenendijk zelf al vroeg een tik op de neus. De 0-1 van Fredrik Jensen, die alert reageerde op een inzet van Adem Maher, gaf FC Twente het zetje in de rug waar het naar op zoek was.

Fantasie

De ploeg van trainer Marino Pusic had in de rest van de eerste helft weinig meer te vrezen van ADO, dat aanvallend weinig fantasie toonde en bovendien in een te laag tempo speelde om de goed organiseerde Tukkers in de problemen te brengen.



Toch stapte ADO met een heel wat beter gevoel de kleedkamer in dan FC Twente. Met hulp van Oussama Assaidi, die in blessuretijd van de eerste helft in de as van het veld de bal verspeelde aan Lex Immers. Johnsen bedacht zich vervolgens geen moment en haalde even fraai als meedogenloos uit voor de gelijkmaker: 1-1.