Jong Oranje-hockeyster Jip Dicke had 18 hechtingen nodig voor hoofdwond: ‘Mijn lichaam sloeg op tilt’

Het was voor even muisstil langs de kant bij de hockeywedstrijd van HDM tegen Den Bosch vorige week. In een fractie van een moment kreeg aanvalster Jip Dicke de stick van verdediger Gabrielle Mosch onverwachts en hard tegen haar hoofd. De klap kwam ‘zo hard aan dat ze helemaal verstijfde’, zegt Dicke. ,,Mijn lichaam sloeg op tilt.”

Zo zat de 20-jarige Dicke na afloop niet in de kleedkamer van HDM, maar in de wachtkamer van het Erasmus MC in Rotterdam. Haar hoofdwond moest zorgvuldig worden gehecht. Links op haar voorhoofd zat een diepe snee, die met vijftien hechtingen moest worden gedicht. Ook de zijkant van haar hoofd lag open, waar nog eens drie hechtingen voor nodig waren.

,,Ik heb meerdere keren in mijn leven een bal tegen mijn hoofd gehad, maar dat was niet te vergelijken met de pijn die ik deze keer voelde”, vertelt de spits van Jong Oranje op de website van Hockey.nl. ,,Deze klap kwam zo hard aan dat ik helemaal verstijfde. Mijn lichaam sloeg op tilt. Liggend op de grond kon ik niet eens mijn benen optillen. Het was een bizarre gewaarwording.”

Volledig scherm Jip Dicke deelde de beelden van haar hoofdwond. © Hockey.nl

Maar, zo zegt de Haagse hockeyster zelf, het laatste wat ze wil is dat ze zielig wordt gevonden. Ze is er naar eigen zeggen best goed vanaf gekomen. ,,Wanneer dit je overkomt, kun je wel heel erg zielig gaan lopen doen en zwelgen in zelfmedelijden, maar je kunt jezelf ook vermannen. Soms hoort pijn er een beetje bij. De volgende keer denk ik heus wel drie keer na voordat ik voor die bal duik, maar verder zul je mij niet horen piepen.”

Wereldtalent van het Jaar

Want naast haar hoofdwond gaat het Dicke verder weer voor de wind in het hockey. Ze keerde begin deze maand weer terug in de selectie van Jong Oran je nadat ze ‘hockeymoe’ was. Op dezelfde dag werd ook nog bekend dat ze genomineerd was voor de prijs van Wereldtalent van het Jaar. Dat vond het Haagse hockeytalent ‘ontzettend gaaf’.

,,Voor mij is het echt een heel grote eer. Ik merk wel dat het gevaar op de loer ligt dat je extra druk gaat voelen. Maar ik voel niet de drang om te bewijzen dat ik terecht bij de genomineerden hoor. Ik ben heel benieuwd of ik win, maar ik wil het ook niet groter maken dan dat het is”, aldus Dicke.

