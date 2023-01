Jordy Wehrmann baalt van mislukte start: ‘Misschien wilde ik te graag, als jongen met een ADO-hart’

Ooit belangrij­ke helper Primoz Roglic, nu is Lennard Hofstede slechts reserve bij Jum­bo-Vis­ma

Lennard Hofstede (28) start vandaag in Adelaide met deelname aan de Tour Down Under officieel aan zijn vijfde seizoen bij Jumbo-Visma. De Poeldijker krijgt daarin een bescheidenere rol dan de voorgaande jaren bij de Nederlandse topwielerploeg.

17 januari