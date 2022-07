Judoka Joshua (17) uit Den Haag wint goud op Olympische Jeugdspelen

Een medaille die hij niet in zijn schoot geworpen krijgt, want woensdag wint hij drie wedstrijden voordat hij in de finale uiteindelijk de Serviër Mihaljo Simin met een ippon verslaat. ,,De partij duurde heel lang en ik dacht dat mijn tegenstander wel in het voordeel was. Daarom was het alles of niets. Ik pakte hem beet, liftte hem de lucht in en gooide hem op de grond. Ja, winnen met een ippon is altijd lekker. Ik moest na de finale echt even de tijd nemen om het te beseffen, olympisch jeugdkampioen zijn is niet niks.”