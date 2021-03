Juist op die plekken bewaakte Loek, met een glas chablis binnen handbereik, steevast de amicale sfeer

Interview De Best is na hersenin­farct nu weer volop de oude Bert: ‘Ik heb geluk gehad en kan weer trainer zijn’

14 februari Dat Bert de Best (56) volgend seizoen trainer van DSO is, is eigenlijk een klein wonder. Als er bij zijn herseninfarct niet adequaat was gehandeld, was hij ‘de volgende dag mogelijk als een kasplantje wakker geworden’. Deze maand is het twee jaar geleden dat zijn leven veranderde.