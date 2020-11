Juventus-huurling Dario Del Fabro over wat hij aan ADO kan toevoegen: ‘Opbouwen niet het belangrijkst’

ADO Den Haag speelde woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Sparta in een 5-3-2-systeem. Het bood trainer Aleksandar Rankovic de kans om de Italiaan Dario Del Fabro voor het eerst op te stellen. De 25-jarige centrale verdediger voelt zich thuis in het systeem, dat in zijn geboorteland vaker wordt gebruikt. Ook bij Juventus, de club waarvan ADO hem dit seizoen huurt.