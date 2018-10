Juventus-trainers geven clinic aan voetbaltalentjes VUC

Bij SV Wassenaar voetballen trainer en leider mee

11:34 Normaliter zitten assistent-trainer Muhammet Cinar (41) en elftalleider Evren Sönmez (35) in de dug-out bij wedstrijden van zaterdag-vierdeklasser Wassenaar. Afgelopen zaterdag stonden beide mannen echter in het veld in de met 5-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Zoetermeer.