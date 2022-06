Kampioen FC Skillz is op slotdag niet te stoppen en schiet droom SC Monster aan diggelen

De titel­strijd tussen FC Skillz en SC Monster krijgt een bizarre ontknoping: ‘Er maalt alles door je hoofd’

De strijd om een kampioenschap is de afgelopen jaren in onze regio zelden zó spannend geweest. In de derde klasse B gaan FC Skillz en SC Monster met hetzelfde puntenaantal en praktisch hetzelfde doelsaldo (+54) de laatste speelronde in. ,,Ik heb een origineel plan, maar ook plan B, C en D.”

4 juni