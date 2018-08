Kampioenschap VCC over de hele wereld gevierd

,,We waren nog met zes spelers in het clubhuis", zegt Bas de Leede (18) toen het duidelijk werd dat VCC zondag kampioen zou worden. ,,Daar hadden we de hele dag geen rekening mee gehouden. We gingen ervan uit dat Hermes DVS zou winnen en we komende zondag op zijn vroegst kampioen zouden worden. Daarom waren er door de club ook geen voorbereidingen getroffen. Er stonden geen bloemen klaar of champagne koud. We hebben het daarom met bier gevierd. Ook geen probleem."

Het geringe aantal feestvierende spelers kwam niet alleen doordat de wedstrijd van de Schiedammers veel later was afgelopen. Liefst zeven basisspelers ontbraken. Zo zat speler-coach Tom de Grooth met Nehaan Gigani en Philippe Boissevain in Engeland voor Oranje onder 19, waren de Zuid-Afrikanen Matt Smit en Brandon Glover naar huis teruggekeerd en verbleef Yasir Hamid in Afghanistan voor zijn huwelijk. ,,Maar op al die plekken is het kampioenschap wel gevierd!", zegt De Leede. ,,Via Facebook konden we de score bijhouden en daarna hebben we via de groep-app elkaar gefeliciteerd."