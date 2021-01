Karlien Sleper heeft Spelen in monobob als missie: ‘Ik voel me vrijer bij deze nieuwste bobsleediscipline’

Jutta Leerdam sleept WK-ticket in de wacht

28 december Jutta Leerdam heeft zich verzekerd van een startbewijs op de 500 meter tijdens de WK afstanden dat van 11 tot en met 14 februari in Heerenveen wordt gereden. Haar tijd van 37.24 gistermiddag tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen was ruim voldoende voor één van de drie tickets op deze afstand.