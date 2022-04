Kasper Kardolus schreef zelfs brieven aan koningin Beatrix om ‘zijn’ sport te promoten

Wat is de reden voor de opmars van CION? Trainer Ricky van den Bergh weet het: ‘Ricky van den Bergh’

De eerste stapjes in de tweede klasse waren onwennig, maar inmiddels danst CION door de competitie en reeg het zaterdag ook stadgenoot CWO aan de zegekar: 1-0. Daarmee is de tweede periodetitel voor de Broekpolderbewoners een feit. ,,De club is ontzettend levendig en staat er in Vlaardingen momenteel heel goed op.”

4 april