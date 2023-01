Kay Huisman werd ziek en dat kostte hem het EK shorttrack: ‘Het had zo’n zware impact op mijn lijf’

Shorttracker Kay Huisman (25) beleefde afgelopen najaar zijn internationale doorbraak met plaatsing voor verschillende World Cups, maar deelname aan het Europees kampioenschap in Polen, later deze maand, zit er niet in.

De in Monster opgegroeide Huisman plaatste zich afgelopen week vanwege ziekte tijdens het NK in Leeuwarden niet voor het EK. Op de 500 meter sneuvelde hij al in de kwartfinale en voor deelname aan de kwartfinale op de 1500 meter paste hij vervolgens. ,,Ik had gehoopt op een aanwijsplek, maar de selectiecommissie besliste, in overleg met de arts, anders. Ze keken puur naar dat NK en niet naar mijn prestaties in de World Cups in Almaty van afgelopen december”, baalt Huisman, die toen de B-finale op de 500 meter won.

Geen power

,,Omdat ik rond dat NK verre van fit was, had ik totaal geen power in de benen. Na drie rondjes verzuurde ik al helemaal. Dat heeft mij opgebroken. Ik keek reikhalzend naar mijn allereerste EK uit en als ik niet ziek was geworden, dan was ik waarschijnlijk ook goed genoeg geweest.”

De Westlander liep rond de laatste World Cup in Almaty in december een virus op. ,,Bij terugkeer in Nederland zat ik met koorts thuis. Ik kon echter niet vermoeden dat de ziekte zo’n zware impact op mijn lijf zou hebben. Rond Kerstmis voelde ik mij weer redelijk gezond met een normale lichaamstemperatuur, maar daarna kreeg ik opnieuw koorts. Eerst mocht ik helemaal niet meedoen aan de trials voor het NK, alleen op oudejaarsdag kreeg ik toch groen licht van de artsen.” Maar daar kon een verzwakte Huisman dus geen rol van betekenis spelen. ,,Hopelijk mag ik na het EK nog World Cups rijden, al ben daarvan wel afhankelijk van de prestaties van vijf deelnemende Nederlandse mannen. Shorttrackers, die in Gdansk in de top twaalf eindigen, komen in de voorselectie terecht.”

