Keepster Rinka Duijndam mist WK handbal in Spanje vanwege persoonlijke omstandigheden

Overname ADO in laatste fase: Globalon Football Holdings maakt geld over, Haagse club is weer liquide

Voor ADO Den Haag gloren er na maanden van gesteggel over de overname van de club betere tijden. Investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings heeft namelijk het geldbedrag dat met de overname is gemoeid overgemaakt. En dus is de Haagse club weer liquide.

15 november