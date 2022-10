Keuze van Kuyt voor ander systeem bezorgt ADO derde overwinning van het seizoen

Een op zijn zachtst gezegd ietwat ander niveau spelers, maar wel hetzelfde systeem als het Nederlands elftal vanaf duel één op het WK 2014 in Brazilië hanteerde. En waarmee Oranje, met aanvaller Dirk Kuyt als konijn uit de hoge hoed op rechtsback, toen zelfs de halve finale van het eindtoernooi haalde.

Wat ADO Den Haag gisteravond tegen FC Eindhoven probeerde, leek enigszins op het succesvolle 5-3-2 systeem van Louis van Gaal. Tot aan de entree van Ricardo Kishna in minuut 57 leek het experiment van Kuyt allesbehalve op iets moois uit te draaien, maar nadat dat de Hagenaar in de ploeg kwam, trok ADO de wedstrijd naar zich toe.

Donkere dagen

Dat Kuyt koos voor een nieuw systeem, kwam niet als een verrassing. Sowieso omdat het nog ongeslagen FC Eindhoven speelt in een vergelijkbare formatie. Daarnaast was het systeem misschien juist wel wat ADO nodig had tijdens de donkere dagen, waar het zich in bevindt. Want in het huidige systeem draaide het de laatste wedstrijden ook allerminst.

Tegelijkertijd was de keuze voor het systeem opvallend. Zeker omdat het in alles voelde als een wanhoopspoging van Kuyt, die na negen duels in een 4-3-3-systeem plots besloot tot een systeem met vijf man achterop en twee spitsen. Iets waar afgelopen week weliswaar op werd getraind, maar bepaald niet ‘gewoon’ voor de spelers van ADO is. Spelers die dit seizoen in een bekend systeem als 4-3-3 al weinig indruk maakten.

Gebaren

Dat het vrijdagavond voor rust leek alsof de spelers van ADO nooit eerder samen hadden gevoetbald, was dan ook niet zo vreemd. De rechterwingback Amar Catic, de drie centrale verdedigers en spitsen Thomas Verheydt en Mario Bilate schreeuwden en gebaarden in de eerste 45 minuten veelvuldig naar elkaar, ogenschijnlijk zoekend naar grip.

De onwetendheid resulteerde in een ADO dat leek veranderd in een willekeurige vierdedivisionist uit het Engelse voetbal, die het kick and rush in Nederland herintroduceerde. Alleen al in het eerste kwartier trapte doelman Hugo Wentges de bal een keer of tien naar voren naar de spitsen, die de bal vast moesten houden en ADO aan het voetballen moesten brengen. Maar de twee slaagden daar amper in.

Verdedigend stabiel

Wat echter wel vanaf minuut 1 bleek, was dat dit systeem eindelijk zorgt voor de verdedigende stabiliteit waar ADO zo naar zoekt. De Haagse ploeg oogde verdedigend voor het eerst dit seizoen degelijk en slaagde erin de aanvallers van de tegenstander van zich af te houden. Iets wat gezien de voorbije weken, waarin de tegendoelpunten als rijpe appelen vielen, een enorm winstpunt was.

Voetballend ging het moeizaam tot Ricardo Kishna, misschien wel de enige man in de Haagse selectie met creativiteit, na 57 minuten in het veld kwam. Plots zat er in de Haagse ploeg wel weer meer voetballend vernuft. Zoals hij tegen Jong PSV in de zeven minuten die hij kreeg al liet zien, strooide hij met steekpassjes.

Openingsgoal

Toch was Kishna niet betrokken bij de Haagse openingsgoal, die ontstond na een combinatie tussen de twee spitsen. Uitgerekend Bilate kwam met een vroege voorzet en Verheydt knikte de bal achter FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams.

De Haagse club hield de poorten daarna gesloten. Het speelde de wedstrijd uit in het 5-3-2 systeem, dat de geel-groenen gedurende de tweede helft steeds beter onder de knie kregen. En dat is voor het geplaagde ADO in aanloop naar de start van de tweede periode een prettige vondst.

