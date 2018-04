Kickboksende Te Werve-verdediger Faloun in opspraak na doodschop

Faloun, die in zijn vrije tijd aan kickboksen doet, wenste in overleg met zijn club niet op het incident te reageren. Te Werve, bij monde van reservedoelman en voorzitter Ivo van Dijk: ,,In de eerste plaats is het niet goed te praten, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dit zomaar doet. We gaan maandag Mo’s verhaal aanhoren en treffen dan passende maatregelen. Wij zijn ook in overleg met Sportlust’46 en de KNVB.’’