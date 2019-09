'Kinderlijke fouten' doen Scheveningen de das om tegen Rijnsburgse Boys

Zware blessures krijgen handballer Stefan Coster niet klein

28 september Hij is gek van handbal. Dat moet wel, want zelfs na drie kruisbandblessures is Stefan Coster (30) nog steeds actief in de eredivisie. Vandaag staat hij met WHC/Hercules in de regioderby tegen Quintus. ,,Die sport zit in mijn bloed."