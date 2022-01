Kiran Badloe na superjaar in het zonnetje gezet bij Haags Sportgala: ‘Je moet eigenlijk alle sporters eren’

Sportclub Quick verliest vier leden in ruim een week: ‘Onver­wac­hte verhalen van oudere leden doen goed’

De Haagse sportclub club Quick is in rouw. In ruim een week tijd overleden maar liefst vier leden. De praatjes langs de lijn zijn er nu niet, terwijl dat normaal zo helpt om verdriet verwerken. Hoe rouw je in coronatijd?

21 december