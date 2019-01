Duo Bloem/Sinnema wil wildcard waarmaken

3 januari Laura Bloem en haar partner Jolien Sinnema komen deze in actie in de poulefase van de DELA Beach Open, het internationale beachvolleybaltoernooi in Den Haag. Bloem: ,,Bijzonder om weer een thuistoernooi te spelen, iedereen is gretig om het seizoen te starten.”