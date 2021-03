Klein Zwitserland tussen hoop en vrees over doorgaan van play-outs: ‘Ik denk niet dat het er nog van komt’

Fortuna-gifkikker Fleur Hoek droomt over een Korfbal Lea­gue-finale mét publiek: ‘Ik kan niet wachten’

27 maart Fleur Hoek miste dit jaar het begin van de Korfbal League, maar is sinds een aantal weken terug bij Fortuna. Maar Hoek was Hoek nog niet. Tot afgelopen woensdag. In de kwartfinale van de play-offs vlamde zij weer als vanouds.