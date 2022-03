KMD-DSVP gestaakt na vechtpartij en euforie bij DUNO na eerste zege: lees hier alles over het amateurvoetbal

Het inhaalduel in de derde klasse B tussen KMD en DSVP is dinsdagavond uit de hand gelopen en gestaakt. Competitiegenoot DUNO boekte in de veertiende wedstrijd van het seizoen eindelijk de eerste overwinning. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

In Wateringen liep de wedstrijd tussen KMD en DSVP op slag van rust bij 0-0 uit de hand. Na een vermeende overtreding op KMD-aanvoerder Mitch van de Wetering liet scheidsrechter Zuidwijk doorspelen, waarna de gemoederen zeer hoog opliepen en er rake klappen vielen. Uiteindelijk kregen Van de Wetering en Thiemo Fidder van KMD een rode kaart en hield een DSVP-speler een snijwond in zijn gezicht over aan de vechtpartij. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

,,Ik heb zoiets nog nooit gezien”, vertelde een aangeslagen KMD-trainer Martin de Mooij. ,,Het opstootje begon door ons en de echte rake klap was voor een speler van DSVP. Er werd heen en weer geslagen en ik zag zelfs een karatetrap worden uitgedeeld. Toen alles was gesust en we in de kleedkamer zaten, heb ik namens de club excuses in de kleedkamer van DSVP aangeboden. Voor wat het waard was... Al gauw bleek dat niemand verder wilde spelen en dat is niet gek. Dit zal wel een flink staartje krijgen”, verzuchtte De Mooij.

DSVP-trainer Dennis van den Steen ervoer dat er in Wateringen vanaf de eerste minuut een opgefokte sfeer hing. ,,KMD heeft zich vanavond misdragen, de scheidsrechter zei na afloop dat ons niks te verwijten valt”, vertelde Van den Steen. ,,Hun trainer heeft zijn excuses aangeboden, maar een heleboel KMD’ers ook niet.”

Volledig scherm Thiemo Fidder (rechts) eerder deze maand in actie tegen Schipluiden. De KMD-speler kreeg tegen DSVP een rode kaart van scheidsrechter Zuidwijk. © FotoReuling

In de eerste klasse A hielden SV Nootdorp en Die Haghe elkaar in balans: 1-1. De thuisploeg kwam in de eerste helft via Mitchell Adboel op voorsprong, maar de Hagenaars maakten nog voordat beide teams de kleedkamer opzochten via een doelpunt van Roy van der Sar gelijk. Door het resultaat deed Die Haghe de laatste plek in ‘1A’ weer aan ZOB over. Competitiegenoot Forum Sport verloor op eigen veld met 0-1 van BOL.

Euforie bij DUNO

In de derde klasse B was er op sportpark Haagsche Dynamiek grote vreugde bij DUNO. De ploeg van trainer Kenneth Lamens had dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen, maar daar kwam dinsdagavond tegen Ariston’80 verandering in. Erwin van der Harst maakte na de rust uit een corner de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. ,,Voor deze overwinning is keihard geknokt. We hebben kansen gecreëerd en er 1 gemaakt. De ontlading is erg groot”, zei Lamens. DUNO doet de laatste plek in ‘3B’ aan stadgenoot Quick Steps over.

In de vierde klasse E won Graaf Willem II VAC met 0-2 bij Haagse Hout. In ‘4F’ versloeg MSV’71 GSC ESDO met 3-0 en won koploper SV Houtwijk ternauwernood met 2-3 bij VCS. Erasmus zette Toofan met 3-1 aan de kant. SVO Buytenpark verloor in ‘4D’ op eigen veld met 1-3 van NOC Kralingen.

Monnickendam-Voorschoten’97 in de eerste klasse en Scheveningen-Katwijk in de Jack’s League werden wederom uitgesteld. Voor de tweededivisionist van trainer John Blok dus even de tijd om op adem te komen in het overvolle speelschema. ,,Ik maak me echt zorgen om mijn spelers”, zei de coach van de ‘Schollekoppen’ na de wedstrijd tegen TEC van zaterdag.

