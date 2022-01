Knotsgekke primeur: ook tweede tafeltennisteam naar de eredivisie, met 13-jarige Ivan als blikvanger

Van ernstige blessures tot ziekte van Pfeiffer; deze pechvogels hopen op een beter sportjaar

Voor een aantal handballers uit de regio is 2021 rampzalig verlopen. Van ernstige blessures tot de ziekte van Pfeiffer. Om maar te zwijgen over het coronavirus. Michel van Beijnum (34) van WHC/Hercules hoopt dat 2022 hem een sportief beter jaar brengt. ,,Na die actie was het in één klap voorbij.”

29 december