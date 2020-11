KNVB-beker wordt uitgespeeld zonder amateurclubs: ‘Ik had toch nog een sprankje hoop’

Overstap­pen naar een ander beroep? dit zijn de do’s en don’ts

17 november Als door de coronacrisis het werk in je eigen sector is opgedroogd, kun je overwegen te switchen naar een heel ander beroep. Het UWV kwam onlangs met een lijst van ‘overstapberoepen’ ter inspiratie. Maar waar moet je op letten als je de sprong wilt wagen? ,,Wie denkt dat een overstap zo gepiept is, komt meestal van een koude kermis thuis.’’