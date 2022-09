Komt Dirk Kuyt na tweeluik onder druk als ADO-trainer of keert de rust terug? ‘Wij moeten voor hem vechten’

Waarom ADO-spits Thomas Verheydt maar niet loskomt: ‘Heb zelfs slidings op eigen helft gemaakt’

Moederziel alleen vocht ADO Den Haag-spits Thomas Verheydt vrijdag tegen Willem II duels in de middencirkel uit. Het past in dit seizoen, waarin de 30-jarige spits amper in stelling wordt gebracht en soms meer als middenvelder dan als aanvaller acteert. Het frustreert Verheydt zelf, al heeft hij goede hoop dat het tegen Jong AZ anders is.

7 september