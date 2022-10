Koploper RKAVV gaat in vierde divisie onverstoord verder: ‘Als het niet mooi kan, dan maar lelijk’

Mike ten Kroode (27) begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van RKAVV. Na een kortstondige periode bij ADO Den Haag keerde de doelman in 2013 terug op het oude nest. Met hem én zijn ploeg gaat het op dit moment uitstekend. RKAVV staat bovenaan in de vierde divisie en Ten Kroode werd in zeven duels pas vijfmaal gepasseerd.

Mike, na zeven duels in de vierde divisie staan jullie bovenaan. Vijfmaal gewonnen en tweemaal gelijk. Hoe verklaar je jullie huidige succes?

Ten Kroode: ,,Ik denk dat we dit seizoen een goede en brede selectie hebben. Dát is de basis voor het huidige succes. De afgelopen jaren hadden we ook wel een selectie waarmee we bovenin mee konden doen, maar waren we te wild, waardoor we regelmatig het deksel op onze neus kregen. Nu voetballen we vanuit een hele goede organisatie en geven we nagenoeg niets weg.”

Verklaart dat ook het geringe aantal tegendoelpunten? Je hebt pas vijf keer moeten ‘vissen’.

,,Haha, dat speelt zeker mee. Achterin spelen we heel compact. Met spelers als Tristan Croes, Asim Metin, Dion Hooi en Jubilee Djan vóór me is het prettig keepen. De verdediging staat op dit moment als een huis.”

Maurizio Ceccucci is inmiddels aan zijn zesde seizoen als coach van RKAVV begonnen. Hoe ervaar jij hem als trainer?

,,Hij heeft een enorme drive. Dat is denk ik ook een beetje het Italiaanse dat hij in zich heeft. Dat het hem af en toe ook niet uitmaakt hoe je wint, als je maar wint. En hij wil leuk en attractief voetbal spelen. Maar hij blijft altijd kritisch. Dat moet ook. We mogen blij zijn met de positie waarop we nu staan. Desondanks kunnen er natuurlijk altijd dingen beter. Door hem beseffen we ook dat het als het soms niet ‘mooi’ kan, maar ‘lelijk’ moet.”

De eerste periode in de vierde divisie gaat over tien wedstrijden. Na zeven duels staan jullie bovenaan. Is de ploeg al in de ban van een mogelijke periodetitel?

,,We worden er door de buitenwacht wel regelmatig aan herinnerd. Als selectie zijn we daar echter totaal niet mee bezig. Te ver vooruitkijken heeft namelijk geen enkele zin. Dit weekend spelen we bijvoorbeeld tegen nummer 2 SJC. Laten we eerst maar afwachten wat daar gaat gebeuren. Het is niet zo dat we elke wedstrijd nu ‘gewoon’ gaan winnen. We zien het wel.”

