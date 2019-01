Koploper TAC’90 slaat aanval runner-up HVV overtuigend af

Steeds meer begint de ploeg in rood-wit-blauw te lijken op het elftal onder trainer Faizel Soekhai, dat vier seizoenen geleden als gepromoveerde ploeg in de tweede klasse c kampioen werd en de toeschouwers wekelijks op een smakelijke waterval aan hoogstandjes trakteerde. Jergo Leijdekkers (nu VUC) en Mohamed El Osrouti (nu VVSB) behoorden toen tot de smaakmakers. Randall Labordus was ook al van de partij. Labordus heeft zich alleen maar verder ontwikkeld en is nu de aanvoerder. Sinds dit weekend kunnen we een nieuwe smaakmaker noteren. Aangenaam, Jabrane el Youssefi is de naam. Tegen hem was zondagmiddag geen kruid gewassen.